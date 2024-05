Kobiety górą

Jest ich w Polsce tylko kilkadziesiąt. Codziennie narażają własne życie, by ratować życie innych. Przechodzą takie same szkolenia, muszą zdawać te same egzaminy, są tak samo sprawne i doświadczone jak ich koledzy po fachu. I choć na wysokości kilkuset metrów czy w głębokich jaskiniach nie ma podziału na płeć, one wciąż muszą udowadniać, że w męskim świecie ratowników górskich jest dla nich miejsce. Kobiety w pogotowiu GOPR i TOPR każdego dnia mierzą się nie tylko z górami i pogodą, ale też z dyskryminacją i wykluczeniem.