Hasiok na grubie, czyli kopalnia śmieci

Hasiok to po śląsku śmietnik, gruba to kopalnia – górnicy w kopalni Piast w Bieruniu, oprócz wydobywania węgla, muszą także kopać w śmieciach i transportować je na powierzchnię. Reporter TVN24 Jerzy Korczyński w listopadzie ubiegłego roku po raz pierwszy pokazał nagrania z podziemnych wysypisk śmieci. Teraz publikujemy nowe. Kilkaset metrów pod ziemią składowane są rzeczy, za których wywóz kopalnia powinna zapłacić. Ktoś je poukrywał i tak zostawił. Oprócz śmieci bytowych są tam też techniczne odpady pokolpalniane, takie jak beczki po np. olejach i smarach. Eksperci alarmują, że takie nagromadzenie może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Okręgowy Urząd Górniczy po przeprowadzeniu kontroli nakazał bezzwłoczne usunięcie śmieci. Problem w tym, że brakuje inspektorów do dalszych kontroli. Sama kopalnia zmieniała zdanie w sprawie śmieci, ale teraz zapewnia, że coś w tej sprawie zrobi, tylko potrzebuje czasu. Pytanie o skalę tego procederu zostaje otwarte. Czy kopalnia Piast w Bieruniu jest jedyną? Odpowiedź znają tylko górnicy z pozostałych kopalń i ich przełożeni.