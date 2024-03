"Tego nie widać, ale on cierpi". Wojtek

Diagnozę choroby Parkinsona w Polsce otrzymuje co roku około 8 tysięcy osób. W naszym kraju obecnie zmaga się z nią już ponad 100 tysięcy dorosłych. Najczęściej objawia się w podeszłym wieku, ale zdarzają się i młodsi pacjenci. Takie są właśnie historie naszych bohaterów, które pokazujemy. - Chciałem jak najdłużej ukrywać to, co się ze mną dzieje, ale w pewnym momencie już się nie dało. (...) Kiedy leki trochę dają radę, to psychicznie czuję się lepiej, ale to jest huśtawka nastrojów - wyznaje Wojciech Budny. Dodaje, że na co dzień towarzyszy mu poczucie zamykanych przed nimi drzwi, bo ludzie nie patrzą przychylnie na tę chorobę. Osoby z jego bliskiego otoczenia podkreślają, że choć tego nie widać, to wiedzą, że cierpi. - Wszystko znika. Przyszłość liczona w latach skraca się do jutra - mówi Andrzej Kosecki zmagający się z chorobą. Jego żona, Alina Kosecka, podkreśla, że co jakiś czas przytłacza to ich rodzinę, a sama leczy się z tego powodu z depresji.