"Priorytetów będzie dużo". Łukasz Krasoń o roli pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami

To jest takie uczucie, kiedy wreszcie oprócz tego, że możesz coś powiedzieć, możesz też coś zrobić - mówił Łukasz Krasoń o swojej nowej roli, jako pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pytany przez Adriannę Otrębę, jakie będą jego priorytety, odpowiedział, że jest dużo wątków, nad którymi musimy się pochylić - ustawa o asystencji osobistej, temat świadczenia wspierającego, ułożenie orzecznictwa. Podkreślił, że, oprócz systemowych rzeczy, bardzo będzie zabiegał, "aby równolegle szło budowanie świadomości społecznej, żeby osoby z niepełnosprawnościami były traktowane równo". - Osoby z niepełnosprawnościami mają pewne ograniczenia, ale przy odpowiednim wsparciu, daniu możliwości, mogą być świetnymi pracownikami, mogą zakładać rodziny, cieszyć się życiem - kontynuował. Wspominając czasy rządów Zjednoczonej Prawicy, zaznaczył, że "to, co pokazywali rządzący, chociażby w Sejmie, urągało jakimkolwiek standardom". - Bardzo bym chciał, żeby tego typu obrazki już nigdy się nie pojawiły, żeby osoby z niepełnosprawnościami były zapraszane do dyskusji w sposób standardowy - powiedział.