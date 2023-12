- Po wyjściu z domu dziecka to był najgorszy rok w moim życiu - mówił Patryk, jeden z bohaterów reportażu Joanny Pawlińskiej. Co się dzieje z wychowankami domów dziecka po ukończeniu 18 lat? Mogą oni zostać dłużej w placówce, o ile dalej się uczą. Teoretycznie mogą liczyć na pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz na pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego lub komunalnego. Jednak w praktyce i, jak wynika z raportu "Start w dorosłość", jedynie 18 procent badanych usamodzielnionych już byłych podopiecznych twierdzi, że otrzymało pomoc w znalezieniu mieszkania, a tylko 12 procent w znalezieniu pracy. - To jest okrutne, ale tak działa system - możemy usłyszeć w reportażu. - Jeżeli nie masz pomocy z zewnątrz, to nie jest ciężko. Jest tragicznie - mówił Patryk. Cała historia Patryka i innych podopiecznych domów dziecka do obejrzenia w reportażu Joanny Pawlińskiej "Zapomniani. Dorosłość po domu dziecka”.