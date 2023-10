Vlad miał 22 lata i karabin 10 lat starszy od siebie. Bronił miasta Popasna w Obwodzie Ługańskim. Był jednym z bohaterów reportażu, który ukazał się w "Faktach" TVN tuż przed rosyjską agresją. Kilka tygodni później kontakt z młodym porucznikiem się urwał. Paweł Szot dotarł do rodziców oficera, którzy od ponad półtora roku szukają odpowiedzi na pytanie, co się stało z ich synem. Tylko w brygadzie, w której służył Vlad, w pierwszych tygodniach wojny zaginęło kilkuset żołnierzy. Reportaż "Gdzie oni są?" to zapis ich historii.