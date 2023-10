Ma go większość z nas, ale nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. FOMO, z angielskiego "fear of missing out", to strach przed tym, że ominie nas coś ważnego: wiadomość, wydarzenie, a nawet relacja. Strach, który wpędza nas w potrzebę nieustannego sprawdzania powiadomień, maili, okazji, najniższej ceny czy najnowszego story przyjaciół. FOMO to jednak nie tylko smartfonowe natręctwo. Pojęcie coraz częściej dotyczy także głębokiego niezadowolenia ze swojego życia, wynikającego z nieustannego porównywania się z innymi. Zwłaszcza w mediach społecznościowych. W Polsce na silny lęk przed odłączeniem cierpi już co szósty internauta. Ponad połowa z nas odczuwa go w stopniu średnim. Czego tak naprawdę obawiamy się, gdy boimy się odłączenia? O tym w reportażu Antoniny Długosińskiej "Nic prostszego: FOMO".