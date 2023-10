Lepiej być celebrytą, niż politykiem - mówi główny bohater reportażu "Świat według Mentzena". Reporter TVN24 Filip Folczak wszedł do świata kontrowersyjnego polityka i skonfrontował jego pomysły z rzeczywistością. Eksperci twierdzą, że to, co proponuje Sławomir Mentzen, może doprowadzić Polskę do upadku. On sam odpowiada, że ma inne wyliczenia, ale ich nie przedstawia. Mówi, że politykom nie można ufać, dlatego on jest tiktokerem. Dodaje, że nie jest populistą, ale polityki bez populizmu nie da się robić. Kim jest Sławomir Mentzen, jakie są tak naprawdę jego poglądy i o czym nie chce rozmawiać? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w reportażu o następcy Janusza Korwin-Mikkego.