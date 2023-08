Zespół Pradera-Williego to rzadka choroba genetyczna, objawiająca się niepohamowanym, niedającym się zaspokoić głodem. Cierpiące na nią osoby muszą być pod ciągłą kontrolą opiekunów, bo same nie potrafią nad sobą zapanować - mogą kraść jedzenie ze sklepów, zabierać posiłki ze stolików w restauracjach i opróżniać lodówki. Dlatego kuchnie w domach rodzin dotkniętych tą chorobą zawsze są zamknięte na klucz. W Polsce na "wilczy głód" cierpi ponad pół tysiąca osób. Na całym świecie ta nieuleczalna choroba uznawana jest za niepełnosprawność. W naszym kraju wciąż nie, dlatego chorzy co kilka lat muszą stawać przed specjalną komisją i na nowo udowadniać, że ich stan wciąż się nie poprawił. Reportaż Katarzyny Rosiewicz-Zając.