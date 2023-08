Nieważne czy są z Podhala, Lubelszczyzny czy Pomorza. Zgodnie mówią, że bycie osobą queerową w polskiej wsi czy małym mieście, wymaga odwagi. Dlaczego? - Bo miasto jest bardziej anonimowe - mówi Maciej. Według raportu Dalia Research z 2016 roku, około pięciu procent polskiego społeczeństwa - a zatem dwa miliony Polek i Polaków - stanowią osoby queerowe.

Przez kilka tygodni reporter Tomasz-Marcin Wrona kontaktował się z osobami LGBTQ+, mieszkającymi na co dzień w miejscowościach liczących poniżej 30 tysięcy osób. Większość z nich - w tym 12 kobiet i osób kobiecych - nie chciała otwarcie, przed kamerą mówić o własnych doświadczeniach. Bały i bali się reakcji najbliższego otoczenia, również rodziny. Ostatecznie dziennikarz razem z ekipą odwiedzili Adama, Katarzynę i Maćka, oddając im głos, który rzadko przebija się w debacie publicznej.

Bohaterowie i bohaterki reportażu "Queer w małym mieście" różnią się od siebie niemal wszystkim. Łączy ich jednak to, że niejednokrotnie przyszło im się mierzyć z odtrąceniem, mową nienawiści, brakiem akceptacji i zrozumienia. Opowiadają także o tym, jak na własny sposób próbują być wsparciem dla innych. Pokazują, że chociaż ich seksualność czy tożsamość płciowa mają wpływ na to, jak są postrzegani, to przede wszystkim po prostu są ludźmi i chcą czuć się bezpiecznie w lokalnych społecznościach.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych lub trudności psychicznych, sięgnij po profesjonalną pomoc psychiatryczną, psychologiczną bądź psychoterapeutyczną. Tutaj znajdziesz bezpłatną, profesjonalną pomoc dla dzieci i osób dorosłych. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zawsze dzwoń na numer 997 lub 112.