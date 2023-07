Kościotrup i Cyborg (tytuł wygenerowany przez AI)

To rewolucja i zagrożenie na miarę wynalezienia bomby atomowej. Technologia sztucznej inteligencji szturmem zdobywa popularność i pojawia się w najmniej oczekiwanych dziedzinach. Dynamika jej rozwoju jest taka, że sami jej twórcy apelują o wciśnięcie hamulców, ale sami wątpią, czy jest to jeszcze możliwe. Kościotrup i Cyborg to próba opowiedzenia o najszybciej rozwijającej się technologii w historii ludzkości. Technologii, która już zmienia świat dookoła. Reportaż Konrada Borusiewicza.