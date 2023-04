"To były najtrudniejsze decyzje". Jedna z najbardziej wpływowych kobiet USA w rozmowie z Piotrem Kraśko

Valerie Jarrett to jedna z najbardziej wpływowych kobiet Stanów Zjednoczonych. Jest przyjaciółką, wieloletnią, najbliższą doradczynią do spraw publicznych i międzynarodowych prezydenta Baracka Obamy, a obecnie szefową jego fundacji. - Był to najbardziej niesamowity okres mojego życia - mówiła Jarrett, wspominając swoją pracę jako doradczyni prezydenta. W rozmowie z Piotrem Kraśko przyznała, że każda decyzja, którą wówczas podejmowała, była trudna. Przywołała te, które dotyczyły wysyłania żołnierzy na linię ognia. Przypomniała też o kryzysie ekonomicznym w 2008 roku. - Trzeba było przyjmować ustawy, które zmieniają życie amerykańskich obywateli. Każdego dnia budziłam się o poranku, wyskakiwałam z łóżka i zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby nasz kraj zyskał to, co najlepsze - powiedziała Jarrett. Dodała, że największymi osiągnięciami, które udało im się zrealizować z Obamą, było obniżenie bezrobocia o połowę, umocnienie banków, rozwinięcie przemysłu motoryzacyjnego oraz wprowadzenie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego. - Byłam bardzo dumna z tego, że pracowałam dla prezydenta, który koncentrował się na działaniach długofalowych. Podejmował takie kroki, które są potrzebne w kraju oraz za granicą. Działał, dając przykład i wzmacniał zdrowie oraz stan amerykańskiego narodu. Każdy dzień z tych ośmiu lat będę wspominać z wielką dumą oraz satysfakcją - wyznała Jarrett. Mówiła również o fenomenie Baracka Obamy. - To wynika z jego otwartości, autentyczności i szczerości, by opowiedzieć swoją historię. Wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych widzi siebie w jego historii. Pokazywał swoje słabości, swoją prawdę, a także bycie siłą dobra. Nie koncentrował się sam na sobie - powiedziała Jarrett.