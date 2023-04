Ostatnie ślady tragedii

Kamienica, przed którą leżało martwe dziecko. Mur, za którego przekroczenie groziła kara śmierci. Ulica, którą prowadzono ludzi skazanych na śmierć za to, że byli Żydami. Tory tramwajowe ciągnące się do bramy getta. A także odkopane po raz pierwszy piwnice, w których urządzony był bunkier Mordechaja Anielewicza, przywódcy powstania w getcie warszawskim. To jedne z ostatnich miejsc, które przypominają o tamtej tragedii sprzed osiemdziesięciu lat. W reportażu Mariusza Nowika opowiadają o nich historyczka doktor Martyna Grądzka-Rejak z Instytutu Pamięci Narodowej i doktor Jacek Konik, archeolog z Muzeum Getta Warszawskiego.