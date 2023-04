Historię żydowskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej kojarzy się przede wszystkim z Powstaniem w Getcie Warszawskim. Zapominamy, że do antyniemieckich powstań i buntów dochodziło również w innych gettach na terenie dzisiejszej Polski i nie tylko - Białymstoku, Częstochowie, Będzinie, Sosnowcu, Mizocznie, Słonimie, Łachwie, Pińsku czy Łucku. Ze względu na skalę walk, jedne z tych wydarzeń nazywa się dziś powstaniami, a inne buntami. Zbrojny opór wybuchał najczęściej w obliczu rozpoczynania przez Niemców akcji likwidacyjnych gett i wywózki ich mieszkańców do obozów zagłady. Bojownicy walczyli nie tylko o wybór swojej śmierci. Jak podkreśla dr Helena Datner z Żydowskiego Instytutu Historycznego, walczyli przede wszystkim z wściekłości i chęci wyrządzenia Niemcom jak największych szkód. Walczyli również z chęci zemsty za wymordowanie swoich rodzin. W reportażu "Warszawa nie była jedyna" Nina Nowakowska powraca do zapomnianych historii zbrojnego oporu w gettach na terenie dzisiejszej Polski.