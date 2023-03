Muszę żyć za nas oboje

Ewa, Katarzyna i Anna. Trzy matki. Mają dzieci w różnym wieku. Połączyła je wspólna walka o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami i ich rodzice mieli szansę na godne życie. Bo to, co teraz oferuje im państwo, nie daje na to szans. Żeby lepiej zrozumieć ich sytuację, a także pozostałych opiekunek i opiekunów w Polsce, wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy przyjęliby Państwo ofertę pracy w wymiarze 24/7, bez umowy i bez urlopów, za 2458 złotych miesięcznie? Tyle właśnie dostają rodzice osób z niepełnosprawnościami w ramach tak zwanego świadczenia pielęgnacyjnego. Warunkiem otrzymywania tych pieniędzy jest rezygnacja z jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Razem ze swoimi dziećmi muszą przeżyć za tyle, ile daje im państwo. Reportaż Adrianny Oręby.

W Sejmie protestują dorosłe osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Ich główny postulat to zrównanie renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem. W sejmowej kancelarii złożyli podpisy pod projektem, który zakłada wypłatę takiej renty. Gdyby zmiany weszły w życie, mogliby liczyć na 3490 zł brutto.