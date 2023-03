W garniturze i ze skrzypcami poszedł do wojska. To, co robi, przyciąga uwagę świata

Do wojska zgłosiłem się tak, jak stałem. W garniturze, ze skrzypcami - mówi w rozmowie z Hubertem Kijkiem ukraiński muzyk Moisei Bondarenko. Kiedy wybuchła wojna, dołączył do Sił Zbrojnych Ukrainy. - Do 22. roku życia nie miałem nic wspólnego z wojskiem, armią, ćwiczeniami. 25 lutego poszedłem walczyć, bo zrozumiałem, że to najlepsze, co w tej chwili mogę zrobić dla mojego kraju – zaznacza. 23-latek swoją muzyką próbuje podnosić na duchu towarzyszy broni. Grą na skrzypcach dzieli się z internautami. - Zatrzymuję się w różnych miejscach, żeby pokazać tło. Połączenie muzyki współczesnej z obrazami z Ukrainy to najlepszy sposób, żeby przyciągnąć uwagę świata – wyjaśnia.