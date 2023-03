Kardynał Zuppi: w interesie Kościoła leży zmierzenie się z problemem

O wyzwaniach stojących przed współczesnym Kościołem mówił w rozmowie z Marią Mikołajewską kard. Matteo Maria Zuppi, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. W ocenie duchownego mamy do czynienia z czymś przerastającym sekularyzację. Metropolita diecezji bolońskiej odniósł się również do postawy papieża Franciszka wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Papież nigdy nie nazwał Władimira Putina agresorem. Zdaniem kard. Zuppiego problem polega na złym zrozumieniu papieża lub na czytaniu jego słów z uprzedzeniem. - Słowa Franciszka były i są stanowcze. Obok tego jest pragnienie, nacisk i prośby o zawarcie pokoju - argumentował przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Kardynał został także zapytany o problem tuszowania nadużyć seksualnych w Kościele katolickim. Marcin Gutowski w najnowszym reportażu "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" pokazał, że Jan Paweł II wiedział o niedopuszczalnych zachowaniach duchownych wobec dzieci, zanim został papieżem. Księża byli przenoszeni z parafii na parafię. - W interesie Kościoła leży zmierzenie się z problemem i niedopuszczenie do tego, by podważana była wiarygodność i stanowczość tego działania. (…) 70-80 lat temu inaczej podchodziło się do problemów - dodał. Jakie otwarcie ze strony współczesnego Kościoła możliwe jest wobec osób LGBT+? - Przyjęcie ich, to nasze dzieci. Mogę mieć dziecko z tendencjami homoseksualnymi, ale to moje dziecko, kocham je - powiedział kard. Matteo Maria Zuppi, ale jak stwierdził "kwestia małżeństw jednopłciowych to zupełnie inna sprawa".

Kard. Matteo Maria Zuppi jest arcybiskupem Bolonii, a od maja 2022 przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch. Jego kandydaturę na to stanowisko forsował sam papież Franciszek, z którym kardynał Zuppi dzieli poglądy i z którym jest w bliskich stosunkach. Od młodości Zuppi jest członkiem Wspólnoty Sant'Egidio (świętego Idziego), działającej na rzecz najbardziej potrzebujących. Jest też przyjacielem założyciela, Andrei Riccardiego. Z ramienia Wspólnoty Świętego Idziego był mediatorem w Mozambiku w procesie prowadzącym do pokoju po ponad siedemnastu latach krwawej wojny domowej. Uznawany jest za jednego z bardziej liberalnych hierarchów włoskiego Kościoła. Jest w wąskim gronie kardynałów, których wskazuje się jako przyszłych kandydatów na papieża.