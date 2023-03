Modelki z klubu seniora

Wszystko zaczęło się od Pogorzelic. Razem z żoną uznaliśmy, że z tym miejscem chcemy związać swoją przyszłość. Rozejrzeliśmy się dookoła i widzieliśmy tylko potencjał, ale ten niewykorzystany - mówił Szymon Medalion, sołtys Pogorzelic i założyciel Fundacji Lokalnej. To on zainicjował pomysł sesji zdjęciowej dla członkiń pogorzelickiego klubu seniora. - Pomyślałem sobie, że piękno nie ma wieku i to, co robią młode modelki, mogą również robić te panie, które przychodzą do nas do klubu seniora. Mogą na nowo odkryć w sobie piękno i poczuć się kobieco - dodał Medalion. Fotografka Małgorzata de Oliveira zwróciła uwagę, że dla kobiet, które nigdy wcześniej nie brały udziału w sesjach fotograficznych, jest to miłe doznanie. - Zazwyczaj jak widzą swoje zdjęcia, to są zszokowane, że mogą wyglądać jak gwiazdy z Hollywood, bo to jest tak proste. Wystarczy makijaż, fryzura, dobre światło i fotograf - powiedziała. 72-letnia Helena, jedna z uczestniczek sesji, zdradziła, że wzięła w niej udział, ponieważ chciała się sprawdzić. Zdaniem 74-letniej Janiny "każde piękno ma swój wiek". - W każdym wieku jest się inaczej pięknym - podkreśliła. 65-letnia Małgorzata stwierdziła, że dopiero teraz zmienia się polska wieś.