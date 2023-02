Uratował ponad tysiąc osób z oblężonego Irpienia. "Widziałem śmierć wielokrotnie"

Historia Sani - bohatera reportażu "Ucieczka z Irpienia" Michała Przedlackiego z "Superwizjera" TVN to przykład zaangażowania i pomocy od widzów TVN. Młody Ukrainiec uratował ponad tysiąc osób, wywożąc je z oblężonego przez Rosjan miasta. Rok od tamtych wydarzeń przyjechał do Polski i udzielił wywiadu reporterce magazynu "Polska i Świat" Sylwii Piestrzyńskiej. Mówił o wojnie, ofiarach, o poświęceniu, a także o tym, że w środę o 18. będzie na Placu Zamkowym zbierał na nowe auto do ratowania swoich rodaków. Samochód, którym przyjechał, został ostrzelany przez Rosjan podczas jednej z ewakuacji. Nie tylko nasi widzowie licznie przyszli mu pomóc - nowe auto ufundowała polsko-ukraińska fundacja.