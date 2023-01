Recepta na nałóg

To problem, który nie ma płci, wieku ani klasy społecznej. To również, jak pokazują badania CBOS i

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii z 2019 roku, jedyny nałóg w Polsce, w którego obrębie, wśród młodzieży, rośnie liczba uzależnionych. Mowa o benzodiazepinach, które lekarze zapisują pacjentom z zaburzeniami nastrojów, stanami lękowymi, bezsennością, czyli problemami wywoływanymi między innymi depresją, zawrotnym tempem życia i stresem. Najbardziej znanym lekiem z "benzo" jest xanax, ale są też alprozolan, diazepan, klonazepan czy lorazepan. Jak przy każdym innym leku, dołączona jest do nich ulotka z opisem bezpiecznego stosowania - ulotka, której wiele osób nie czyta, zdając się na zalecenia lekarzy. A ci, jak wskazują pacjenci, przepisując benzodiazepiny, często nie informują o wszystkich konsekwencjach zażywania tych leków i ich przedawkowania. Uzależnienie od leków psychotropowych może doprowadzić do bardzo poważnych i długotrwałych skutków, zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Z opinii lekarzy wynika, że problem może mieć podłoże systemowe, ponieważ prawo pozwala wypisać receptę na leki psychotropowe każdemu lekarzowi. Kolejny problem to dziurawe przepisy o teleporadach. Pozwalają one uzależnionym na uzyskanie recepty bez realnej konsultacji z lekarzem. Reportaż Niny Nowakowskiej.

Gdzie szukać pomocy w trudnych emocjonalnie sytuacjach? Lista organizacji i kontaktów.