Węgiel, który obecnie jest marzeniem wielu Polaków, nigdy jeszcze nie był tak drogi i nigdy go nie brakowało na taką skalę. Mimo zapewnień czołowych polityków rządu, że "węgla nie zabraknie", a nawet "ma być go nadmiar", wiele polskich rodzin musiało zderzyć się z widmem braku opału na zimę oraz frustracją po nieudanych zakupach w internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej. Skoro miało być tak dobrze, bezpiecznie i ciepło w zimie, to co w takim razie poszło nie tak? W reportażu "Co z tym węglem?" reporter TVN24 Jerzy Korczyński pojedzie do portu, zobaczyć importowany węgiel, co się z nim dzieje, ile go jest i jak jest rozładowywany ze statku. Porozmawia również z ekspertami, którzy wiedzą wszystko o węglu, a także zapyta autorów ustaw węglowych, czy mają sobie coś do zarzucenia. Sygnały o możliwym konflikcie w Ukrainie pojawiły się w Polsce już pod koniec 2021 roku. Jako pierwsi w Unii Europejskiej wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel już w kwietniu, nie zabezpieczając zapasów węgla w kraju. Dopiero wiele tygodni później rząd zaczął szukać surowca na całym świecie.