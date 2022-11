Mieszkania, które sprząta, to koszmar. Pokazuje, jak to robi i jest gwiazdą internetu

Auri Katariina jest z Finlandii i mówi o sobie wprost: jestem najlepszą sprzątaczką na świecie. Kobieta nagrywa swoją pracę i jej efekty pokazuje w internecie. Na Instagramie śledzi ją ponad dwa miliony użytkowników. W rozmowie z Hubertem Kijkiem mówi między innymi, dlaczego to robi i jak to się zaczęło. - Wszystko zaczęło się w wakacje 2020 roku, gdy zaczęłam publikować nagrania ze sprzątania. To było dwa i pół roku temu. Zaraz po pierwszych filmach ludzie zaczęli prosić mnie o pomoc. Wtedy pracowałam w profesjonalnej firmie sprzątającej, więc postanowiłam, że w weekendy będę pomagać ludziom i czyścić ich mieszkania za darmo. Sześć miesięcy później nawiązałam współpracę z pierwszym sponsorem, a teraz to moja praca na pełen etat - mówi Auri Katariina. Do sprzątania wybiera najbrudniejsze domy i mieszkania. Najczęściej należą one do osób, które cierpią z powodu chorób psychicznych lub przeżyli jakąś tragedię, przez którą czystość zeszła na dalszy plan. Pytana o to, od czego zaczynać sprzątanie powiedziała, że nie ma to znaczenia. - Po prostu zacznij - poradziła Finlandka.