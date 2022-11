Naukowcy nie mają wątpliwości. To koniec Svalbardu, jaki znamy. Ten norweski archipelag, który jest częścią Arktyki, określany jest mianem "klimatyzacji dla planety" i ostatnio topnieje w niewyobrażalnym tempie. Każdego roku znika stąd osiem miliardów ton lodu. Najdalej za kilkadziesiąt lat duża część lodowców po prostu zniknie. To oznacza, że również w Polsce kryzys klimatyczny będziemy odczuwać coraz bardziej dotkliwie. Łukasz Wójcik wybrał się na Svalbard i na własne oczy przekonał się, jak umierają lodowce. Reportaż "Skazane na śmierć" tylko w TVN24 GO.