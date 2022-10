Ta od śmigłowców

Nie ma jeszcze 30 lat, a doświadczeniem przerasta niejednego kolegę po fachu. A jej fach to pilotowanie śmigłowca. Lata już od ponad dekady. Na co dzień Maria Muś jest pilotem dyspozycyjnym. Jeszcze bardziej unikalne jest jednak to, co robi po godzinach. Polka jest jedyną kobietą na świecie, która bierze udział w pokazach i zawodach lotniczych, kręcąc figury akrobacyjne śmigłowcem. Do kabiny i hangaru zaprosiła reportera TVN24 Artura Molędę, któremu opowiedziała o swojej pasji, adrenalinie i pokorze.