To był maj. Marina była w 17 tygodniu ciąży. Podczas USG lekarz - znany warszawski ginekolog - powiedział jej, że najprawdopodobniej urodzi dziewczynkę. Nie zdradził, że coś jest nie tak. Ponad dwa miesiące później inna ginekolożka w trakcie badania dopochwowego powiedziała Marinie, że jej córka cierpi na akranię, nie ma czaszki. - Zapytała mnie: naprawdę nikt pani nie powiedział? - wspomina kobieta. To był już niemal 30 tydzień ciąży. Jak doszło do sytuacji, w której wada, którą można rozpoznać na rutynowym USG między 10 a 14 tygodniem, zostaje ujawniona ciężarnej u progu 3 trymestru? Jak tłumaczy się lekarz? Co dalej spotkało Marinę? O tym w reportażu "Miała mieć na imię..." Marty Warchoł.