Rewolucyjny wynalazek Polaków. Woda z Bałtyku będzie zdatna do picia?

Ta technologia może doprowadzić do prawdziwej rewolucji. Polacy stworzyli nanomembrany do oczyszczania i odsalania wody z Bałtyku, ale także innych akwenów. Naukowcy podkreślają, że dzięki ich urządzeniu w ciągu dwóch minut można uzyskać 200 mililitrów wody pitnej. Wynalazek firmy Nanoseen może pomóc ponad 50 milionom ludzi, którzy co roku cierpią z powodu suszy. - Jest to obecnie najtańsze rozwiązanie na rynku, przeliczając dolar na litr - podkreśla pomysłodawca wynalazku Bartosz Kruszka, z którym rozmawiał reporter TVN24 BiS Hubert Kijek.