Stracone pokolenie? Młodzi Ukraińcy w obliczu wojny

Jak wojna wpłynie na całe pokolenie młodych Ukraińców? Czy w przyszłości będziemy mówić o nich jako straconej generacji? O tym Jacek Tacik rozmawiał ze swoimi gośćmi - izraelskimi ekspertami od tematu traumy - psychiatrą doktorem Eyalem Fruchterem oraz psycholożką doktor Gilą Matzliah-Lieberman. Dwójka specjalistów przybyła do Polski, by wspierać Ukraińców, ale także Polaków w pomocy uchodźcom. - To pokolenie może wyrosnąć z traumy. Jeśli uda się im zmienić życie na lepsze, będą mogli odbudowywać Ukrainę i czynić ją lepszym i większym krajem - powiedział doktor Fruchter. Specjaliści mówili również o tym, jak próbują pomóc pacjentom, których dotknęła trauma. - Po pierwsze to pomóc im zrozumieć sytuację, nauczyć się o niej rozmawiać. Wojna przynosi wiele złych uczuć i myśli, więc ważne jest, aby o tych uczuciach opowiadać. Język musi być prosty, oni nie mogą być przez nas wystraszeni - wskazała doktor Matzliah-Lieberman. Zwróciła także uwagę na sytuację ukraińskich dzieci, które przybyły do Polski. Nie widziały wojny na własne oczy, ale nadal jest ona dla nich problemem. - To jest właśnie ten czas, kiedy trzeba nad nimi pracować, żeby uniknąć traumy. Te dzieci muszą mieć poczucie ciągłości. Ona została przerwana, bo opuścili domy, rodziny, ojców - zaznaczyła psycholożka. Zwróciła uwagę, że o wojnie za wschodnią granicą Polski trzeba też rozmawiać z młodymi Polakami, którzy mogą czuć się zaniepokojeni sytuacją. Eksperci mówili też o zaangażowaniu Polaków w pomoc Ukraińcom. Zaznaczyli, że po niemal 150 dniach od wychuchu wojny mogą odczuwać zmęczenie. - Mówimy im, że jeśli zauważą, że zaczynają się zmieniać, to muszą złapać równowagę, a to oznacza, że muszą mieć trochę czasu dla siebie i swoich dzieci i nie muszą z tego powodu czuć się winni - powiedział doktor Fruchter.