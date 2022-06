Hotel zamienił na szałas. Oto gdzie spać, co jeść i jak się umyć w polskim lesie

Dawniej harcerze określali tę czynność biwakowaniem, dzisiaj – bushcraftem. Istnieje też polski odpowiednik – puszczaństwo. Niezależnie od nazwy chodzi w nim o jedno: o komfortowe spędzanie czasu w lesie. Najważniejsze jest dobre przygotowanie i umiejętności. Im więcej wiesz, tym mniej dźwigasz – to popularne hasło wśród pasjonatów leśnych wojaży. – Jedną z najważniejszych zasad jest to, żeby przygotować się wcześniej. Nasze nocowanie w lesie zaczyna się w domu – stwierdza Adam Gełdon, zawodowy leśnik. Według niego "prawdziwy puszczanin nie zostawia po sobie śladów". – Jeżeli wyprodukowaliśmy śmieci, to zabieramy je ze sobą. […] Skórka od banana rozkłada się pół roku, ale w ciągu tego pół roku leży – podkreślił. Leśnik wspomniał też o istotnej roli telefonu. – Nie powinniśmy też mówić, że komórka to zło. W momencie, kiedy coś nam się przydarzy albo chcemy coś zarejestrować, telefon jest z nami – zauważył Adam Gełdon.