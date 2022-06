"Misja z bardzo dużym udziałem Polaków". Sonda zbada tajemniczą kometę

Europejska Agencja Kosmiczna zatwierdziła misję Comet Interceptor. Jej celem jest zbadanie nieodkrytej komety albo innego międzygwiezdnego obiektu, który rozpoczyna podróż do Układu Słonecznego. W misję zaangażowane jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. – Brawurowy plan jest taki, żeby zbadać nową kometę, która do wnętrza Układu Słonecznego dostanie się pierwszy raz – mówił Jędrzej Baran z Centrum Badań Kosmicznych PAN. – Misja jest o tyle intrygująca, że po pierwsze, nie wiemy, którą kometę zbadamy, a po drugie, ta, którą uda się zbadać, może odpowiedzieć na wiele intrygujących pytań – podkreślił. Gość Huberta Kijka zaznaczył, że "Polska pełni funkcję głównego badacza instrumentu", czyli odpowiada za kluczowe kwestie w prowadzeniu misji. – To jest misja z bardzo dużym udziałem Polaków – ocenił Baran.