Życie w "dragu"

Czerwiec to tak zwany Pride Month (miesiąc dumy) osób LGBT+. Obchodzony jest na całym świecie. Dominika Ziółkowska rozmawiała z tej okazji z pięcioma osobami, których pasją jest bycie drag queen. - To jest kreacja artystyczna. To jakaś opowieść o twojej potrzebie ekspresji, ale to nie musi być opowieść o tym, kim jesteś - mówi Misia Joachim, jedna z bohaterek reportażu. Zajmuje się "dragiem" od 11 lat. Jest osobą niebinarną i nie ma dla niej cenzuralnych słów, by wyrazić jak czuje się w Polsce. - Jak masz się czuć w kraju, który nie tyle ci nie ułatwia, ale który ci podstawia nogi, bije cię belką i jeszcze mówi, że Ty sam się bijesz. Jak masz się czuć? - pyta Misia.