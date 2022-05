Ukraiński pilot wojskowy "Juice": ta wojna powietrzna przypomina bitwę o Anglię

Ukrywający swoją tożsamość, ubrany w skafander oraz hełm, stojący na płycie lotniska i gotowy, żeby w każdej chwili wskoczyć do myśliwca. Pilot wojskowy "Juice" opowiedział reporterowi TVN24 BIS Hubertowi Kijkowi o sytuacji nad ukraińskim niebem. - Ta wojna powietrzna przypomina bitwę o Anglię - zauważył wojskowy, który wezwał Zachód do przekazania Kijowowi natowskich myśliwców, takich jak na przykład F-16. Zdaniem pilota, zachodnie myśliwce to dla Ukrainy jedyny ratunek. - Dzięki nim będziemy mogli zacząć działać efektywnie i skutecznie przeciwko naszym wrogom - podkreślił pilot.