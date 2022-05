Dwie strony wojny

Elena to Rosjanka, która od kilku lat mieszka w Polsce. Jak sama mówi, "czuje się odpowiedzialna za to, co robią Rosjanie". Jest przeciwna rosyjskiej agresji, dlatego postanowiła pomóc osobom uciekającym przed wojną. Razem z rodziną brała udział w wielu zbiórkach, a w szkole w której uczy, udziela darmowych lekcji jezyka polskiego dla osób rosyjskojęzycznych z Ukrainy. Pod swój dach przyjęła również rodzinę z Kijowa. - To są ludzie pisani wielką literą - Elena ze swoim mężem. Ich dzieci oddały nam swój pokój, żebyśmy my mieli łóżko. Swój kąt. To są ludzie. A jaka jest różnica czy Rosjanie czy nie? - mówi Lesia, która razem z dziećmi i siostrą Julią znalazła schronienie u Eleny.