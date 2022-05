Małgorzata Szumowska: Gwiazdy o światowym formacie są bardzo zaangażowane w wojnę. I szukają kontaktów

"Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta otworzył Mastercard Off Camera. To autentyczna historia Pam Bales, doświadczonej turystki i przewodniczki górskiej, która w trakcie samotnej wspinaczki na Górę Waszyngtona mierzy się z siłami natury i walczy o przetrwanie swoje i innego turysty. Główną rolę w opartym na faktach dramacie zagrała hollywoodzka gwiazda Naomi Watts. Małgorzata Szumowska w rozmowie z Eweliną Witenberg mówiła o pracy nad filmem oraz o pomocy Ukrainie. Przyznała, że silnie zaangażowali się również Naomi Watts, Trudie Styler wraz ze Stingiem. Wiadomości z zapytaniami o możliwe wsparcie otrzymywała również od Jennifer Aniston, której - jak przyznała Szumowska - nie zna prywatnie. - Moi znajomi z zagranicy, wszyscy pomagają. Nawet gwiazdy o światowym formacie, szczególnie amerykańskie, są bardzo zaangażowane w wojnę. I szukają kontaktu. Jestem pod mocnym wrażeniem – powiedziała. Małgorzata Szumowska ma w planach film o drugiej żonie Fiodora Dostojewskiego. W produkcję miało zostać zaangażowane studio rosyjskie. - Losy filmu są zawieszone. Na pewno będzie to film antyrosyjski i antyimperialistyczny - skomentowała reżyserka.