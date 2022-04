Po ponad miesiącu walki Rosjanie zrezygnowali z Kijowa i wycofali się do Białorusi, by skoncentrować działania na wschodzie Ukrainy. Teraz prokurator generalna Ukrainy bada ponad 6 tysięcy doniesień o zbrodniach wojennych popełnionych przez Rosjan na terenach do niedawna przez nich okupowanych. Ich ślady są widoczne na budynkach, ciałach zabitych i w cierpieniu tych, którzy przeżyli. Przez 12 dni Konrad Borusiewicz z TVN24 wraz z ekipą dokumentował to, co działo się w miejscach walk. Przyglądali się zniszczonym miastom i rozmawiali z naocznymi świadkami bestialstwa rosyjskich żołnierzy.