Batszewa Dagan: sam fakt, że się można zbuntować jest obrazem siły

Sam fakt, że się można zbuntować jest obrazem siły, że się nie idzie - jak to się mówi po hebrajsku - jak bydło na rzeź - tłumaczy sens powstania w getcie warszawskim Batszewa Dagan, która w czasie wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną i szmuglowała gazetkę "Pod prąd" z getta. Na własne oczy widziała ciała ludzi leżące na ulicach przykryte gazetami, nagie. Bo zdjęto z nich ubrania - zamyśla się w rozmowie z Jackiem Tacikiem. W 1942 roku uciekła z getta i przedostała się na teren Niemiec. Ktoś musiał na nią donieść, bo po kilku miesiącach została aresztowana i wysłana do Auschwitz-Birkenau, gdzie przebywała do początku 1945 roku. Jest autorką wielu książek, także dla dzieci. Stworzyła metodę przekazywania dzieciom i młodzieży wiedzy o Zagładzie.