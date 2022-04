Siergiej Orłow: jestem przekonany, że duża część zbrodni, jakie widzieliśmy w Buczy, działa się też w Mariupolu

Wiceburmistrz Mariupola Siergiej Orłow w rozmowie z Michałem Sznajderem z TVN24 BiS przedstawił aktualną sytuację w mieście, które "jest w pełnej blokadzie Rosjan", ale "w 50-55 procentach jest pod kontrolą ukraińską". - Rosja kontynuuje pełne bombardowanie i ostrzały. Od 15 dni wykorzystuje okręty, by ostrzeliwać nas. Zabija cywilów - relacjonował Siergiej Orłow. Stwierdził, że jest absolutnie pewien, iż "duża część zbrodni wojennych, ludobójstwa, jakie widzieliśmy w Buczy, działo się też w Mariupolu". - Rosja boi się reakcji świata, całej społeczności i stara się poukrywać te wszystkie akty ludobójstwa. To też może być jednym z powodów, dla których nie pozwalają na wchodzenie do Mariupola – powiedział. Zaapelował też do społeczności międzynarodowej, by dostarczyć Ukrainie broń, a także do spółek amerykańskich, aby przestały pracować z Rosją, bo – jak mówił – "to biznes upaćkany krwią". - Za każde euro, które zapłacicie, płacimy własną krwią. Bądźmy zjednoczeni i na pewno wygramy tę wojnę, a Mariupol będzie ukraiński - zakończył.

