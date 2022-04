Bagaż podręczny. Historie kobiet i dzieci uciekających przed wojną

Jedna walizka, torba, plecak, czasem tylko jedna teczka zabrana w pośpiechu, gdy na dom spadały bomby. To wszystko, z czym ludzie uciekający przed wojną przekraczają granicę. Olga Orzechowska i Filip Folczak sprawdzili, z jakim bagażem uchodźcy z Ukrainy zaczynają nowe życie w Polsce. To często tylko kilka, kilkanaście rzeczy. Dużo cięższy jest jednak bagaż ich wojennych doświadczeń. "Bagaż podręczny" to historie kobiet i dzieci, które z dnia na dzień musiały zostawić swój dom i swoich bliskich.