Dwie wojny

Wojna zastała ich w szpitalach onkologicznych, gdy toczyli tę własną, o życie. Elena ze złośliwym rakiem piersi, 4- letni Nikita z ostrą białaczką. Zamiast spokoju, tak potrzebnego w terapii onkologicznej, było chowanie się w schronach i ucieczka do Polski. - Było mi obojętnie, gdzie umrę, czy w Ukrainie od bomby, czy tu, bez leczenia. Bo co to za różnica? - opowiada Elena. Mama Nikty dodaje: - Kiedy dowiedziałam się o chorobie Nikty, bardzo trudno było mi się z tym pogodzić, ale kiedy znalazłam się w sytuacji, w której życie wszystkich moich dzieci było zagrożone, to było przerażające. Rozmówcy Darii Górki pokazują, co to znaczy mieć siłę w obliczu najtrudniejszych życiowych doświadczeń, a pomagający im Polacy, jak wiele można zrobić dla drugiego człowieka.