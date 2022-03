"Część Ukrainy bez wojny". Przedszkole w Pałacu pod Baranami

W okazałych, balowych salach powstało tymczasowe przedszkole dla ukraińskich dzieci. Dla mam to ogromna pomoc, dla maluchów - szansa na zapomnienie o traumatycznych przeżyciach. Ukraiński język przeplata się tu ze śmiechem, a pod kryształowymi żyrandolami powstają rysunki, układanki i wieże z klocków. To miejsce, które każe mieć nadzieję na to, że mali Ukraińcy wkrótce będą mogli wrócić z bajkowego pałacu do wolnej ojczyzny. Do kawałka Ukrainy bez wojny zapraszają Olga Poręba i Kamil Klamut.

