Kochanie, idę na wojnę

Trzymaj się, nie płacz. Nie tylko o nas chodzi - mówi Dmytro Prus, całując swoją żonę. Gdy wybucha wojna w Ukrainie, razem z bratem i przyjacielem rusza z Polski na front, by bronić ojczyzny. Wiedzą, co ich czeka i co może się wydarzyć, ale wierzą w zwycięstwo. Zwycięstwo, za które są gotowi zapłacić nawet najwyższą cenę. W drodze na polsko-ukraińską granicę towarzyszą im nasi reporterzy - Olga Orzechowska i Filip Folczak.

