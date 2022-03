"Każde miasto, każda ulica i każde miejsce są na celowniku Rosjan". Uciekła z Mariupola

Jesteśmy wystraszeni, bo nie wiemy, co nas czeka - powiedziała w rozmowie z Hubertem Kijkiem Lisa. Kobieta uciekła razem ze swoją rodziną z Mariupola. To kluczowe miasto tej wojny - zdobycie tego portu nad Morzem Azowskim otworzyłoby drogę na Krym. Kobieta potwierdziła, że miasto jest silnie ostrzeliwane przez siły rosyjskie. Lisa apeluje także o pomoc dla Ukrainy, ponieważ jej zdaniem, jeśli Kijów padnie, to następne mogą być Polska, Rumunia czy Słowacja.

