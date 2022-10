Afery, które wstrząsnęły Polską - Afera Rywina

30 milionów dolarów – tyle zażądał Lew Rywin od Adama Michnika w zamian za korzystne dla Wydawnictwa Agora zmiany w ustawie medialnej. Potężny producent filmowy twierdził, że z tą propozycją przysłał go ówczesny premier Leszek Miller i tajemnicza "Grupa trzymająca władzę". Naczelny "Gazety Wyborczej" rozmowę z Rywinem nagrał, a potem upublicznił. Wybuchł skandal, który doprowadził do powstania pierwszej w historii III RP komisji śledczej i utorował drogę do władzy dwóm nowym partiom: Platformie Obywatelskiej i Prawu i Sprawiedliwości.

Aferę Rywina komentują dziennikarze TVN24 Konrad Piasecki, Andrzej Morozowski i Tomasz Sianecki oraz Beata Lubecka z Radia Zet.