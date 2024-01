Nagranie, do którego dotarli reporterzy "Superwizjera", od kilku lat jest w posiadaniu polskich służb specjalnych. To zapis rozmowy, w której grupa mężczyzn omawia plan przemytu olbrzymich ilości papierosów do Europy. Co szokujące, jednym z mężczyzn jest były dyrektor CBA, jeden z twórców tej służby i bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego. Dlaczego w tej bulwersującej sprawie nikt nie wszczął dochodzenia? Co sprawiło, że służby specjalne zignorowały dowód obciążający wpływowego człowieka powiązanego z obozem władzy? Kim jest nietykalny Grzegorz P.? Reportaż "Człowiek Kamińskiego i wielki przemyt" Łukasza Frątczaka i Jakuba Stachowiaka.

W 2022 roku reportaż zdobył srebrną nagrodę w kategorii Dokumenty (subkategoria: True Crime) na World Media Festival w Hamburgu.