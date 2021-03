Tomasz Komenda jest na wolności od trzech lat, ale sprawa zbrodni, za którą został niesłusznie skazany, jest nadal otwarta. Do dziś nikt nie usłyszał zarzutów za to, co spotkało Komendę. Na ławie oskarżonych zasiadły dwie osoby, ale na wolności pozostaje przynajmniej jedna. Jakie tajemnice kryje sprawa sprzed ponad 20 lat? Czy ktoś próbował manipulować śledztwem? Reportaż Grzegorza Głuszaka i Marcina Rybaka z "Gazety Wrocławskiej" w "Superwizjerze".