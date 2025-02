Krwawa sklejka z Rosji

Trzy lata temu wojska Putina napadły na Ukrainę. Zbrodnicza agresja zszokowała kraje zachodu i doprowadziła do wprowadzenia szeregu sankcji, które miały być elementem nacisku na rosyjskie państwo i jego machinę wojenną. Teraz wiemy, że sankcje nie są tak skuteczne, jak oczekiwano, a poza tym są systemowo i na wielu polach łamane. Przemysł drzewny ma w Rosji znaczenie strategiczne, podobnie jak przemysł zbrojeniowy i wydobywczy. Mimo iż obłożono go restrykcyjnymi sankcjami, rosyjska sklejka brzozowa łatwo i niemal bez przeszkód trafia na polski i europejski rynek. Jak to możliwe? Co sprawia, że polscy producenci tracą, a miliony euro szerokim strumieniem płyną do Rosji? Reportaż Filipa Folczaka, który powstał we współpracy z międzynarodową organizacją ekologiczną Earthsight.