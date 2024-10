Sylwester Suszek miał wszystko, czego tylko mógł zapragnąć. Dzięki sukcesom stworzonej od podstaw giełdy kryptowalut BitBay stać go było na helikopter, sportowe samochody i luksusowe nieruchomości. Wszystko to miało jednak dodatkową cenę. Była nią konieczność współpracy z grupami przestępczymi, które w kryptowalutach widziały olbrzymie możliwości biznesowe. Ponad dwa lata temu Sylwester Suszek zaginął i prawdopodobnie nie żyje. Reporterowi "Superwizjera" udało się pozyskać materiały, które rzucają nowe światło na tę niezwykle tajemniczą sprawę. Pomagają one zrozumieć kulisy decyzji biznesowych Suszka, ale przede wszystkim wyjaśniają, jaką presję wywierali na niego coraz bardziej zuchwali przestępcy. Kto skorzystał finansowo na zaginięciu biznesmena i kto dysponuje dziś jego majątkiem? O tym w reportażu Michała Fuji "Co się stało z królem kryptowalut?".