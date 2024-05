Organizacje mafijne najpierw opanowują świat przestępczy, potem wchodzą w sferę publiczną i szukają kontaktów w świecie polityki. Przypadek Waldemara Jasińskiego, to tego kolejny, bulwersujący przykład. Ten znany tarnowski społecznik i działacz charytatywny to według ustaleń reportera "Superwizjera" niebezpieczny, wielokrotnie karany bandyta. Był członkiem brutalnego gangu i został skazany za udział w egzekucji, do której doszło 25 lat temu w Nowym Sączu. Mimo długiego wyroku gangster wychodzi po zaledwie kilkuletniej odsiadce. Od chwili wyjścia z więzienia obraca milionami, udziela pożyczek i przejmuje kolejne majątki. Jest znajomym policjantów, prokuratorów i polityków. Jak działa Waldemar Jasiński pseudonim "Góral"? Jaką wiedzą na jego temat dysponuje prokuratura? O tym w reportażu Bertolda Kittla "Mafia tarnowska".