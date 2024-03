Marcin Roszkowski to syn kontrowersyjnego historyka i byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich latach udało mu się stworzyć medialno-energetyczne imperium, do którego skierowany został strumień pieniędzy, pochodzący ze spółek Skarbu Państwa. Na liście hojnych darczyńców odnajdujemy fundację powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Orlen, KGHM, czy PGE. Największe zdumienie wzbudziła transakcja, po której jedna ze spółek, kierowanych przez Marcina Roszkowskiego, ma wzbogacić się o około 217 milionów złotych. Kto chce dać tyle pieniędzy i za co? Ile znaczą polityczne koneksje w biznesie? O tym w reportażu Marcina Fuji "Imperium Roszkowscy".