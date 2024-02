"Koalicja z PiS to randka z modliszką. Ta randka jest dla nas konieczna, aby nabić sobie kabzę" - to tylko krótki fragment dialogu prominentnego dolnośląskiego polityka z jego doradcą. Zapis tej rozmowy dotarł do redakcji "Superwizjera" TVN kilka miesięcy temu i liczy blisko tysiąc stron. Dziennikarze ustalili, że korespondencja została nielegalnie pozyskana przez ABW, a jej treść pokazuje skandaliczne kulisy działań politycznych i biznesowych na Dolnym Śląsku. Kto i dlaczego podsłuchiwał prezydenta Lubina? Czy PiS szukało haków na swojego koalicjanta? W reportażu ujawniamy kulisy jednej z najbardziej tajemniczych operacji specjalnych polskich służb. Reportaż "Brudna gra" Jakuba Stachowiaka i Macieja Kuciela z "Superwizjera" został przygotowany wspólnie z Łukaszem Cieślą i Jackiem Harłukowiczem z Onetu.