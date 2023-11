Raz otwarty szlak migracyjny nigdy się nie zamyka. Ludzie uciekający przed wojną, śmiercią, torturami, głodem, szukają godnego życia i chcą dostać się do bezpiecznych krajów. To właśnie widzimy na naszej wschodniej granicy. Co dzieje się z tymi, którym uda się ją sforsować i ominąć patrole Straży Granicznej? W reportażu Wojciecha Szumowskiego i Ruta Kurkiewicza "Podziemne państwo pomocowe" o ludziach, którzy pomagają cudzoziemcom. Narażeni są na oskarżenia, procesy sądowe, przesłuchania i mandaty, dlatego zaczęli działać dyskretnie i tylko nieliczni zgodzili się na obecność kamery. Mówią o sobie: zeszliśmy do podziemia, aby skuteczniej pomagać. Jaka jest ich motywacja?

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Zapora to odpowiedź polskiego rządu na kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, który przybrał na sile wiosną 2021 roku. Kryzys ten został wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na tereny Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 27 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już w sierpniu 2021 roku dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną 10 lat temu operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszały ich, by te granice nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa. Więcej o operacji "Śluza" w reportażu "Czarno na białym".